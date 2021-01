Governo britânico está 'preocupado' com nova variante brasileira do coronavírus - ( Foto: Estadão )

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou nesta quarta-feira, 13, que o governo britânico está "preocupado" com uma nova variante do coronavírus encontrada no Brasil. O premiê participou de uma audiência na Câmara dos Comuns sobre a pandemia de covid-19.

De acordo com informações do portal UOL, cientistas da Fundação Oswaldo Cruz Amazônia (Fiocruz Amazônia) identificaram uma nova variante do coronavírus no Amazonas.

A mutação do vírus é compatível com as amostras coletadas em turistas brasileiros infectados com a variante que desembarcaram no Japão no começo do mês.