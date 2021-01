Governador comemora a chegada doses da vacina contra a Covid-19 mas alerta: "a pandemia não acabou"

O Governo do Estado recebeu neste domingo (24) um novo lote com 22 mil doses da vacina contra Covid-19 - (Foto: Edemir Rodrigues)

O Governo do Estado recebeu neste domingo (24) um novo lote com 22 mil doses da vacina contra Covid-19. Com a nova remessa, Mato Grosso do Sul soma 180 mil doses recebidas da vacina contra o coronavírus. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) irá fazer a distribuição aos municípios na madrugada desta segunda-feira (25), mantendo a mesma logística adotada quando da chegada das primeira doses, que garantiu a entrega das vacinas aos municípios em tempo recorde: em 24 horas.

Governador Reinaldo Azambuja ao acompanhar a chegada das primeira doses da vacina contra a Covid-19 em Mato Grosso do Sul (Foto: Saul Schramm)

O governador Reinaldo Azambuja comemorou a chegada de mais doses da vacina, importante para conter o avanço da pandemia no Brasil. “Recebemos com muita alegria esse novo lote. Como foi no primeiro lote, irá chegar rapidamente aos municípios. Pedimos que os grupos prioritários sejam respeitados. Vamos evitar aqueles “fura-fila”, que querem furar a fila dessas pessoas que foram escolhidas pelos critérios técnicos, critérios da saúde. Então gostaria muito de comunicar que em 24 horas todos os 79 municípios, de novo, estarão recendo essas vacinas”, disse.

Reinaldo Azambuja reforçou que o início da vacinação não pode criar o clima de relaxamento, de que a situação está sob controle. “Com a chegada da vacina, muitas vezes abre-se uma percepção de que a pandemia acabou. E ela não acabou! Mais do que nunca nós precisamos do uso de máscaras, precisamos do isolamento, precisamos nos cuidar para proteger a vida de todos aqueles que nós tanto amamos”, disse ele.

Secretário Geraldo Resende: vacinas serão entregues em tempo recorde, para reforçar a vacinação nos municípios do interior (Foto: Edemir Rodrigues)

O carregamento com 44 caixas da vacina AstraZeneca/Oxford, produzidas pelo laboratório indiano Serum, somando 22 mil doses, desembarcou no Aeroporto Internacional de Campo Grande na tarde deste domingo. O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, acompanhou a chegada das doses. “Vamos dar continuidade a distribuição da vacina aos municípios. Mato Grosso do Sul está dando exemplo. No primeiro lote distribuímos em menos de 24 horas aos municípios. Vamos repetir a força-tarefa para que as doses cheguem aos municípios da forma mais rápida possível”, disse.

Do aeroporto, a transportadora fez o transbordo até a Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica (Ceve/MS). De lá, as equipes da Secretaria de Saúde, em parceria e com o apoio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), iniciaram a preparação para a distribuição aos 79 municípios do Estado, seguindo o Plano Estadual de Distribuição. O inicio da distribuição ao interior terá inícios às 5h desta segunda-feira (25).

Produto valioso: A chegada das vacinas tem recebido forte esquema de segurança (Foto: Edemir Rodrigues)

Com o segundo lote recebido, Mato Grosso do Sul soma 180 mil doses recebidas da vacina contra coronavírus. Mato Grosso do Sul recebeu o primeiro lote com 158 mil doses da vacina contra Covid-19 em 18 de janeiro. Em tempo recorde, a Secretaria de Estado de Saúde distribuiu no mesmo dia todas as doses aos 79 municípios. A relação da quantidade recebida por cada município foi publicada no Diário Oficial do Estado de 19 de janeiro.

Nessa primeira fase serão imunizados os idosos com mais de 60 anos que moram em instituições como casas de repouso, além de indígenas e trabalhadores da área da saúde que estão na linha de frente contra a pandemia de Covid-19.