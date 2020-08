Gecimar Texeira deixa a secretaria de Saúde de Dourados, Frederico de Oliveira Weissinger assume

O médico Frederico de Oliveira é o novo secretário de municipal de Saúde - (Foto: Prefeitura de Dourados)

A prefeita de Dourados Delia Razuk anunciou na manhã desta segunda-feira (10) a saída de Gecimar Texeira da Secretaria de Saúde do município. No lugar dele assume Frederico de Oliveira Weissinger, especialista em urgência.

A troca ocorreu devido a necessidade de contar com Gecimar nas unidades de terapia intensiva. Como segundo a legislação, quem ocupa um cargo de direção, chefia ou assessoramento necessita ter dedicação integral ao cargo.

Com esta decisão a prefeita busca também maior mobilidade ao gestor da saúde, considerando que o médico Frederico de Oliveira, que pertence ao quadro de servidores efetivos do Município, é o presidente do Núcleo Técnica de Apoio e Combate ao Coronavírus.