GCM aborda 187 pessoas durante o toque de recolher em Campo Grande

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) realizou fiscalização e abordou 187 pessoas descumprindo o toque de recolher - (Foto: Divulgação)

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) realizou fiscalização e abordou 187 pessoas descumprindo o toque de recolher e também fiscalizou 64 comércios entre a noite de sexta-feira (12) e a madrugada de hoje em Campo Grande. Os agentes receberam 33 denuncias de descumprimento do toque de recolher.

Em outra ação realizada em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e Vigilância Sanitária durante toda a sexta-feira (12), foram fiscalizados 233 comércios.

De acordo com o que foi divulgado pela GCM, entre todos os comércios fiscalizados, apenas um recebeu boletim de orientação. Já durante a operação de blitz, foram realizadas 196 abordagens com realização de teste do bafômetro.

Entre os motoristas abordados, 24 receberam notificações. Entre elas, 12 foram por recusa ao teste do bafômetro, uma por estar dirigindo bêbado e as outras por irregularidades com documentação e veículo.

A fiscalização de comércios contou com 16 guardas, três fiscais da Semadur, dois da Agetran e três da Vigilância Sanitária. Já na blitz foram 10 guardas, três agentes do Detran e três da Agetran.