Frigorífico de Nioaque faz acordo com MP e vai refazer testes de covid-19

Após apresentar mais de 90 casos de covid-19 entre seus funcionários, o frigorífico BXB Foods de Nioaque, a 188 km de Campo Grande, aceitou as recomendações passadas pelo Ministério Publico Estadual (MPE) e Ministério Publico do Trabalho (MPT).

Em uma reunião realizada na ultima quarta-feira (19) o frigorífico aceitou refazer os testes de covid-19 nos funcionários. O último exame não foi feito da forma correta, uma vez que a equipe voltou a trabalhar antes de sair os resultados.

“A empresa já comprou 500 testes que serão realizados amanhã (22) às 07h30 na indústria. A Vigilância Sanitária, Vigilância epidemiológica e a Promotoria irão acompanhar todo processo presencialmente”, diz a Promotora de Justiça do município, Mariana Sleiman Gomes.

Após a reunião foi emitido um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que ainda não foi assinado pela BXB. Segundo a promotora, o documento vai passar pela médica infectologista da empresa, que será assinado ou devolvido com observações. Nesse segundo caso o MPT teria de analisar as observações.

Apesar disso, Mariana está aliviada com o desenrolar do caso. “Eu estava pessimista, mas agora estou aliviada porque apesar de ainda não terem assinado o TAC, eles estão cumprindo com o acordo”, pontuou.

Hoje (21) o frigorifico está operando com equipe reduzida, já que os casos confirmados testados no último exame estão afastados.

Após a testagem de amanhã os funcionários ficarão isolados até que saia os resultados, depois disso quem não estiver com covid-19 voltará ao trabalho, enquanto quem estiver infectado cumprirá a quarentena.