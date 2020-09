Fiocruz reafirma parceria com AstraZeneca para pesquisar vacina contra a covid-19

Em parceria com a AstraZeneca, Fiocruz retoma testes da vacina contra a covid-19 - (Foto: REUTERS/Eric Gaillard/File Photo)

Após a universidade de Oxford anunciar neste sábado que vai retomar os testes da vacina contra a covid-19, a Fiocruz reafirmou sua parceria com a AstraZeneca, dona dos direitos de produção, distribuição e comercialização da vacina que está sendo desenvolvida pela universidade britânica. Segundo a assessoria de imprensa da fundação, nada mudou desde a última terça-feira, quando assinou contrato com o laboratório.

A Fiocruz é uma das entidades envolvidas na pesquisa da vacina. No último dia 8, firmou com a AstraZeneca um contrato de encomenda tecnológica, que garante acesso a 100,4 milhões de doses do ingrediente farmacêutico ativo para o processamento final da vacina, e também a transferência total da tecnologia.

No mesmo dia da assinatura do contrato, o laboratório e a universidade de Oxford anunciaram a suspensão da fase 3 dos testes, após uma das participantes do estudo apresentar reação à vacina.

Neste sábado, porém, foi divulgada a retomada dos testes, após revisões na pesquisa.

Em nota, a universidade afirmou que cerca de 18 mil pessoas receberam as vacinas do estudo como parte do ensaio. "Em grandes ensaios como este, espera-se que alguns participantes não se sintam bem e todos os casos devem ser avaliados cuidadosamente", traz a nota.