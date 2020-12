Final de semana começa com números altos de novos casos da Covid-19 - ( Foto: Saul Schramm )

Há menos de uma semana para as festividades do Natal, os números da Covid-19 continuam em alta no Estado. No Boletim deste sábado (19) foram registrados 1.316 novos casos e 23 óbitos nas últimas 24 horas.

Os cinco municípios que apresentaram maior número de novos casos positivos são: Campo Grande, com 587; Dourados +101; Corumbá +63; Maracaju +48 e Aquidauana +40. O município de Bonito aparece na lista com mais 27 positivados e um total de 972 casos da doença no total.

Das 23 pessoas que perderam a vida para o coronavírus, 10 são da Capital. As cidades de Dourados, Deodápolis, Bataguassu, Coxim, Aquidauana, Amambai, Camapuã, Nova Andradina, Fátima do Sul e Rio Negro, registraram um óbito cada.

A ocupação de leitos nas macrorregiões é a seguinte: Campo Grande, 114%; Dourados, 85%; Três Lagoas, 65% e Corumbá com 71% de ocupação.

O número total de infectados pela Covid-19 é de 120.395 pessoas. Estão em isolamento domiciliar 13.735 pacientes. Recuperadas são 103.969 pessoas em todo o Estado.

Internações hospitalares, 659 pacientes. Destes, 345 em leitos clínicos (199 públicos e 146 particulares) e 314 em UTI (221 públicos e 93 particulares).

