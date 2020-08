Festa em rancho é interrompida por fiscalização em Três Lagoas

A festa foi interrompida - (Foto: Divulgação/MPMS)

A fiscalização no último fim de semana em Três Lagoas, a 330 km de Campo Grande, percorreu a área urbana do município e também a região dos ranchos próximos ao balneário municipal “Miguel Jorge Tabox” e ao rio Paraná, para brecar aglomerações que estão desrespeitando as medidas de biossegurança.

Um local que havia sido fiscalizado no sábado (1º) foi visitado novamente pelas equipes e a festa foi encerrada. Conforme o diretor de Vigilância Sanitária, Cristovam Bazan, após a denúncia, a equipe de fiscalização esteve no local e parou a festa que acontecia em um rancho. “Havia aproximadamente 22 pessoas no local. O proprietário foi autuado por desrespeitar o decreto e as medidas de segurança exigidas e os demais orientados a voltar para suas casas”, explicou Bazan.

“Além disso, algumas reuniões em casas e clubes também foram encerradas pela fiscalização, que também orientou pessoas que estavam após às 22h nas ruas, desobedecendo ao toque de recolher”, concluiu.

No domingo (2), as equipes continuaram a fiscalização nas regiões da Ponte do Rio Sucuriú e do Galpão realizando abordagens durante as rondas na cidade. As fiscalizações em ranchos continuam nos próximos finais de semana, sempre com o apoio da Polícia Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e do Ministério Público Estadual.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul foi representado pelo Promotor de Justiça Moisés Casarotto, em conjunto com as equipes da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, da Polícia Militar, da Polícia Militar Ambiental, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e os fiscais do “Três Lagoas de Olho no Coronavírus”.