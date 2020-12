Fácil Aero Rancho e Detran de Dois Irmãos do Buriti suspendem atendimento após caso de Covid-19

Desde a primeira semana de abril deste ano, os espaço do Departamento passam por sanitização semanalmente - (Foto: Divulgação)

A partir desta segunda-feira (7) até o dia 14, o Detran-MS vai suspender o atendimento na agência Fácil do Aero Rancho, em Campo Grande e na agência e de Dois Irmãos de Buriti, após funcionários apresentarem sintomas da Covid-19.

Para evitar que os clientes procurem as agências, todas as pessoas que estavam com agendamento marcado para esta semana na Capital, estão recebendo um aviso via SMS e e-mail, informando o procedimento para que não sejam prejudicados.

O bloco 9 localizado na agência sede do departamento, também está com atividades suspensas a partir de hoje, após servidor do bloco testar positivo.

Desde a primeira semana de abril deste ano, os espaço do Departamento passam por sanitização semanalmente. As agências do interior, também passam por sanitização regularmente, dentro de sua necessidade.