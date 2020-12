Confira as novas unidades de saúde da Capital que vão disponibilizar exame padrão ouro da Covid-19

A coleta de RT-PCR será ampliada a partir de sexta-feira (11) - (Foto: Leopoldo Silva/ASenado)

Para quem está com sintomas da Covid-19, mais 15 novas unidades de saúde de Campo Grande vão disponibilizar o exame padrão ouro para diagnóstico do coronavírus. A coleta de RT-PCR será ampliada a partir de sexta-feira (11), que além da maior facilidade para o agendamento do exame, também passará a ser realizado aos finais de semana em três pontos.

Nesses novos pontos de coleta, o agendamento será feito pelo telefone 0800 647 0911 – por onde já acontece a marcação de exames do Drive Thru. Com o apoio do Corpo de Bombeiros, a prefeitura está cedendo servidores que irão reforçar os atendimentos aos pacientes que estão com sintomas e desejam programar a coleta.

Atualmente Campo Grande conta com 12 locais de coleta do exame de Swab, mais o ponto de apoio do Drive Thru do Corpo de Bombeiros, que está localizado no centro da cidade, sendo esse o único que funciona durante os finais de semana. A partir dessa sexta-feira a coleta poderá ser realizada também em outras 15 unidades de saúde, sendo que três delas terão agendamento para sábados e domingos.

Com o aumento no número de locais para a coleta do material para análise, dobra a oferta, sendo 720 exames por dia. Nas unidades com agenda para os finais de semana, será uma média de 600 coletas diárias. O processamento do resultado desses exames é feito através do Lacen – laboratório central do governo do Estado.

As unidades que passarão a realizar os exames são:

Cristo Redentor

Universitário

Mata do Jacinto

Estrela Dalva

Jardim Noroeste

Zé Pereira

Jardim Azaléia

Los Angeles

Botafogo

Iracy Coelho

Clínica da Família Caiobá

Vila Fernanda

A USF Coophavilla, Clínica da Família Nova Lima e USF Parque do Sol realizarão os exames somente aos finais de semana. Além dessas USFs Batistão, Parque do Sol, 26 de Agosto, Tiradentes, Dona Neta, Moreninha, Vila Nasser, Oliveira, Nova Bahia, São Francisco, Aero Itália e Albino Coimbra já fazem a coleta, com agendamento através do sistema Hygea. No total serão 27 unidades aptas para fazer o RT-PCR.

Campo Grande contabiliza, até ontem (8), 205.387 casos notificados de Covid-19, sendo 49.829 confirmados, 47.699 recuperados, 1.543 aguardando resultado de exame e 827 óbitos.