EUA têm mais 213.145 casos; especialista prevê meio milhão de mortes em fevereiro

Os Estados Unidos registraram neste domingo mais 213.145 infectados pelo novo coronavírus, segundo informou o Centro de Controle de Doenças (CDC) do país. A agência de saúde ainda confirmou 3.557 novas mortes. Ao todo, os EUA somam 23.653.919 casos e 394.495 óbitos provocados pela covid-19. Próxima chefe do CDC, a professora da Escola de Medicina de Harvard Rochelle Walensky afirmou que os EUA devem chegar ao total de meio milhão de mortes por coronavírus em meados do mês que vem, em entrevista à emissora CBS neste domingo, 17.

Estado com o maior número de casos em solo americano, a Califórnia confirmou hoje mais 42.229 infecções, para um total de 2.942.475, e 432 mortes, que se somam aos 33.392 casos fatais já registrados na região.

No Reino Unido, mais 38.598 casos e 671 óbitos foram computados hoje pelo governo britânico, para um total de 3.395.959 e 89.261, respectivamente. Segundo afirmou o secretário de Relações Exteriores do país, Dominic Raab, o governo espera vacinar todos os adultos até o fim de setembro de 2021. Até agora, segundo contabiliza o governo do premiê Boris Johnson, 3.857.266 britânicos já receberam a primeira dose da vacina para a covid-19. Destes, 449.736 também receberam a segunda dose.

O chefe do Serviço Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês) da Inglaterra, Simon Stevens, disse que cerca de 140 doses de vacinas para a covid-19 são aplicadas a cada minuto no país. Ele alertou, porém, que nunca o NHS esteve em uma "situação tão precária, com cerca de 75% de pacientes a mais" do que no pico da doença em abril do ano passado.

Portugal também sofre com seu sistema de saúde pressionado pela covid-19, segundo afirmou a ministra da Saúde do país, Marta Temido. O governo portugês decretou a adoção de um novo lockdown na semana passada, que começou a ser cumprida na última sexta-feira, 15. "Temos que nos esforçar mais em termos de comunidade para frear as cadeias de transmissão, senão não há sistema de saúde que aguente", disse Temido, em fala reproduzida pela imprensa local.

A autoridade de Saúde da França reportou hoje um aumento de 16.642 infecções e 141 mortes por covid-19 no país nas últimas 24 horas, elevando o total a 2.910.989 casos e 70.283 óbitos. De acordo com dados do Ministério da Saúde noticiados pelo jornal inglês The Guardian, 422.127 franceses foram vacinados, em um acréscimo diário de pouco mais de 9 mil doses aplicadas. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)