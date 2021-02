EUA irá investir US$ 1,6 bi para aumentar testagem de covid, com foco em escolas - (Foto: Estadão )

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta quarta-feira, 17, que o governo Joe Biden investirá US$ 1,6 bilhão para expandir a disponibilidade de testes de covid-19 no país. Segundo a assessora, o foco estará na coordenação da testagem em escolas.

Durante uma coletiva de imprensa, Psaki reforçou a promessa de Biden de reabrir todos os estabelecimentos educacionais do país nos 100 primeiros dias de governo. "O presidente não descansará até que todas as escolas estejam abertas cinco dias por semana."

A porta-voz também frisou a importância do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão para aumentar os recursos para a saúde. Ela informou que Biden discutirá os estímulos à economia com líderes empresariais nesta tarde.

Ao ser questionada sobre uma possível revisão das tarifas comerciais impostas pelo governo anterior, do ex-presidente Donald Trump, à China, Psaki voltou a dizer que Biden "não está com pressa" de rever políticas voltadas ao país asiático.