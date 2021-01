'Estava pensando muito nesse momento', diz Nelson Sargento ao ser vacinado no Rio

Nelson Sargento - (Foto: Edinho Alves)

Presidente de honra da Mangueira, Nelson Sargento, de 96 anos, foi um dos cinco escolhidos pela Prefeitura do Rio para marcar o início da vacinação de idosos na cidade. Ele recebeu a primeira dose na manhã deste domingo, 31, em cerimônia no Palácio da Cidade, na zona sul.

"Estava pensando muito nesse momento e, graças a Deus, estou aqui. Estou sentindo falta da música. Estou aqui para ser vacinado e poder trabalhar", disse o baluarte da Verde e Rosa.

Além do cantor e compositor, um dos maiores patrimônios vivos do samba carioca, foram vacinados o ator Orlando Drummond, de 101 anos, e três idosas que não são do meio artístico: as donas de casa Neiva Gomes Brandão e Dulcinéia Gomes Pedrada, de 95 e 97 anos, e a costureira Sebastiana Farnezi da Conceição, de 98.

Portelense, o prefeito Eduardo Paes (DEM) marcou presença na cerimônia. O Executivo carioca anunciou na semana passada o calendário da vacinação de idosos, que começa nesta semana. Durante o mês de fevereiro, cada dia será reservado para uma idade entre 99 (ou mais) e 80 anos.

Até aqui, o município vinha vacinando apenas os profissionais de Saúde. Segundo o Vacinômetro criado pela Prefeitura, cerca de 131 mil moradores foram imunizados até as 18h da última sexta-feira, 29.

"Nosso sonho é que ao longo de dois meses - isso vai depender da chegada da vacina - a gente possa vacinar todas as pessoas acima de 60 anos de idade, que é a população mais vulnerável", apontou Paes.