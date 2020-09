Estado do Rio tem mais de 233 mil casos de Covid-19

O estado do Rio de Janeiro totalizou, nesta quarta-feira 99), 233.873 casos confirmados da covid-19. Segundo a Secretaria estadual de Saúde, o número de óbitos chegou a 16.770 óbitos, e 212.963 pacientes recuperaram-se da doença. Há ainda 354 óbitos em investigação e 352 foram descartados.

A capital tem o maior número de casos confirmados: 94.212. Em seguida, aparecem os municípios de Niterói, com 11.747 casos; São Gonçalo, com 11.193; Duque de Caxias, com 8.487; e Belford Roxo, com 7.997.

Das 16,770 mortes causadas pelo novo coronavírus, 10.027 foram na capital; 669, em Duque de Caxias; 667, em São Gonçalo; 537, em Nova Iguaçu; e 405, em São João de Meriti.

Os dados completos estão no painel da Secretaria de Saúde na internet.