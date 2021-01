Estado do Rio registra uma morte e 3.606 novos casos de Covid-19 em 24 horas

Mais 498 mortes estão sendo investigadas - (Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO)

O Estado do Rio de Janeiro registrou uma morte por Covid-19 e 3.606 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na noite desta segunda-feira, 4. pela Secretaria Estadual de Saúde. Até agora, 25.617 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que registra 439.345 casos da doença. Mais 498 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela Covid-19, e 408.905 pacientes se curaram.

Segundo a secretaria de Saúde, as notificações de casos e óbitos podem estar represadas devido aos feriados de Natal e Ano Novo.

A pasta ressaltou que existe defasagem nos registros devido à necessidade de se aguardar a confirmação da causa da morte, como resultados de exames, por exemplo, para a inclusão do óbito no sistema como confirmado por covid-19.

Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (14.915), São Gonçalo (1.019), Duque de Caxias (911), Nova Iguaçu (875), Niterói (690), São João de Meriti (581), Campos dos Goytacazes (529), Belford Roxo (376), Petrópolis (330) e Volta Redonda (299).

Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (167.858), Niterói (23.304), São Gonçalo (18.359), Belford Roxo (14.171), Duque de Caxias (13.297), Macaé (12.924), Volta Redonda (12.727), Teresópolis (12.343), Campos dos Goytacazes (11.959) e Nova Iguaçu (9.856).