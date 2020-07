Estado do Rio registra 47 mortes por coronavírus nesta segunda

Há ainda 1.152 óbitos aguardando resultado de exame - (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Estado do Rio de Janeiro registrou 47 mortes por covid-19 entre o domingo, 19, e segunda-feira, 20, segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES). O total de mortos pela doença chegou a 12.161. Há ainda 1.152 óbitos aguardando resultado de exame que confirme ou descarte a covid como causa da morte.

De acordo com a SES, até esta segunda 141.005 pacientes tiveram diagnóstico da doença. A capital fluminense lidera as estatísticas, com 67.036 casos. Niterói (8.007), São Gonçalo (7.299) e Nova Iguaçu (3.811) vem na sequência.