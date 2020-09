Estado do Rio confirma mais 73 óbitos por covid-19

Já o número de óbitos subiu para 16.467. - (Foto: Acácio Pinheiro/Agência Brasília)

Em novo boletim divulgado nesta sexta-feira (4), a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro atualizou para 232.489 o número de casos acumulados de covid-19 nos municípios fluminenses. Desde o último balanço, divulgado ontem (3), foram registradas 2.218 novas ocorrências.

Já o número de óbitos subiu para 16.467. Foram confirmadas 73 novas mortes, enquanto outras 434 ainda estão sendo investigadas. Já o número de recuperados passa de 210 mil pessoas.

A capital do estado concentra o maior volume de casos e de mortes. Os registros apontam para 93.012 mil infectados e 9.853 mil óbitos desde o início da pandemia.

Niterói (11.889), São Gonçalo (11.174), Duque de Caxias (8.450) e Belford Roxo (7.992) completam a lista das cinco cidades do estado onde mais ocorreram as infecções. Já os municípios com maior número de mortes são, além da capital, São Gonçalo (663), Duque de Caxias (663), Nova Iguaçu (527) e São João de Meriti (399).

Os menores índices são registrados em Rio das Flores, com apenas 16 casos registrados, e em São Sebastião do Alto, com 26 ocorrências confirmadas.