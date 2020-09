Espanha torna-se 1º país na Europa Ocidental a ultrapassar 500 mil casos de covid

A Espanha tornou-se nesta segunda-feira, 7, o primeiro país da Europa Ocidental a acumular mais de 500 mil casos de infecção por covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde espanhol.

O número de casos na Espanha saltou de 498.989 na sexta-feira, 4, para 525.549, informou o ministério. Apenas nas últimas 24 horas, foram 2.440 novas infecções.

Ainda de acordo com o site do ministério espanhol, a Europa tem 4.174.837 casos confirmados do novo coronavírus.