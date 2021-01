Enfermeira Mônica Calazans de São Paulo é a 1ª vacinada contra covid-19 no Brasil

GERAL Pazuello: tudo o que foi comprado pelo Butantan foi com recursos do SUS

GERAL Dimas Covas: Número de vacinas do Butantan para Estado de SP é de 1.357.640

POLÍTICA PCdoB: aprovação de uso emergencial das vacinas simboliza derrota do negacionismo

GERAL Gorinchteyn: Pessoas ainda poderão perder vidas por atrasos do governo federal

Enquete

Você está de acordo com a realização do Enem mesmo com a pandemia?”

Sim Não Votar Resultados