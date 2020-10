Em setembro, 105 mil sul-mato-grossenses apresentaram algum dos sintomas de síndrome gripal

Em Mato Grosso do Sul, 266 mil pessoas fizeram algum tipo de teste para saberem se estavam infectadas ou não pelo novo coronavírus, representado 9,7% - (Foto: Saul Schramm)

Em Mato Grosso do Sul, 266 mil pessoas fizeram algum tipo de teste para saberem se estavam infectadas ou não pelo novo coronavírus, representado 9,7%. Destes, 54,1% eram mulheres e 45,9% eram homens, sendo 51 mil testes positivos. Os dados foram divulgados hoje (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistícas (IBGE).

Em agosto, o percentual era de 20%. No Brasil, até setembro de 2020, 21,9 milhões de pessoas (10,4% da população) haviam feito algum teste para saber se estavam infectadas pelo coronavírus (até agosto esse número estava em 17,9 milhões de pessoas, ou 8,5% da população).

Em relação ao tipo de teste, dos 125 mil sul-mato-grossenses que fizeram o teste SWAB, cerca de 25,6% receberam resultado positivo, 72% tiveram o resultado negativo, 2,4% ainda não haviam recebido o resultado. Das 128 mil pessoas que fizeram o exame de sangue com furo no dedo, 85,2% obtiveram resultado negativo e 14,8% tiveram o resultado positivo. Em setembro, na população brasileira, havia 46,7 milhões de pessoas com alguma das doenças crônicas pesquisadas, o que correspondia a 22,1% da população, sendo a hipertensão a mais frequente (13,1%). Pelo menos 15 mil pessoas com alguma doença crônica testaram positivo para a Covid-19.

Isolamento social - Em Mato Grosso do Sul, 1,8% das pessoas não fez qualquer medida de restrição em agosto; 43,5% reduziram o contato mas continuaram saindo de casa; 37,7% ficaram em casa e só saíram em caso de necessidades básicas; e 16,4% ficaram rigorosamente isolados.

As mulheres registraram percentuais maiores (61,1%) que os verificados para os homens (46,5%) no cumprimento dessas recomendações. No ranking das UFs, Mato Grosso do Sul está em 14º lugar entre os estados em que a população residente cumpriu rigorosamente as restrições de isolamento social, com 16,4%. O cumprimento dessas recomendações caiu 5,8% em relação ao mês anterior (22,2%).