Em nova publicação, mapa de leitos hospitalar aponta para 351 leitos de UTI disponíveis para a covid-19

O Governo do Estado de MS, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, apresentou um novo mapa hospitalar de leitos referentes ao tratamento da covid-19 em Mato Grosso do Sul. É a segunda publicação consecutiva sobre a medida no Diário Oficial do Estado.

A alteração está relacionada ao município de Campo Grande, onde o número de leitos para pacientes adultos, disponíveis e de UTI, aumentaram de 91 para 111 no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, unidade de referência para o tratamento da pandemia no Estado. Outra alteração refere-se ao Hospital Adventista do Pênfigo, onde os leitos de UTI subiram de 6 para 16 unidades.

Com a nova divulgação, que abrange 64 municípios, o Estado registra 744 leitos clínicos disponíveis adulto e 119 leitos clínicos pediátrico. Ao todo, são 351 leitos de Unidade de Terapia Intensiva adulto e 9 leitos de UTI infantil, somando 360 unidades ao todo. Em ampliação: são 100 leitos clínicos adulto e 6 infantis e de UTI são 78 para adulto.

Somando os disponíveis e os de ampliação, o novo mapa hospitalar conta com 1.407 leitos.