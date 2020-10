Em MS, mais de quatro mil pessoas estão em tratamento da Covid-19

Covid-19 - ( Foto: Leopoldo Silva/ Agência Brasil)

Mais de quatro mil pessoas estão em processo de tratamento da Covid-19 em Mato Grosso do Sul. A informação foi destacada pela secretária adjunta, Christine Maymone, durante a transmissão ao vivo nas redes sociais oficiais do Governo do Estado desta sexta-feira (16), deste total 3.747 pessoas estão em isolamento domiciliar e 365 estão internadas nas unidades hospitalares do Estado.

Das pessoas internadas, quatro são de outros estados, ou seja, não computam para Mato Grosso do Sul. Deste total, 177 estão em leito clínicos e 192 em leitos de UTI. Pelo SUS, entre leitos clínicos e de UTI, as internações somam 259 leitos.

Com 546 novos exames positivos em 24 horas, o Estado totaliza 76.547 casos confirmados da doença. Em um dia, oito mortes foram registradas e, com isso, Mato Grosso do Sul acumula, pela doença, 1.478 óbitos.

De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, 299.025 casos foram notificados, 218.533 descartados, além disso, 518 casos estão em análise no Lacen/MS e 3.427 esperam encerramento no sistema pelos municípios.