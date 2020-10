Em meio a polêmicas, vacina da Covid-19 começa a ser testada em Hospital Universitário

Os testes começam às 17h - (Foto: Divulgação)

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, começa no fim da tarde de hoje (26) os testes da CoronaVac, vacina da farmacêutica Sinovac Biotech que está sendo desenvolvida e testada no Brasil em parceria com o Instituto Butantan.

As vacinas serão aplicadas entre 800 e 1.000 profissionais de saúde que trabalham em áreas em que há ou pode haver circulação de Covid-19, das 17h às 21h. Neste primeiro dia serão testados dez profissionais de saúde. A partir do segundo dia serão testados entre 24 e 30 profissionais por dia. Metade dos voluntários receberá a CoronaVac e a outra metade placebo, num sistema randomizado (aleatório) de vacinação.

Os profissionais receberão duas doses de uma vacina inativada (com o vírus morto). A segunda dose será aplicada com intervalo de duas semanas da data da primeira dose. As pessoas vacinadas serão acompanhadas por um ano para acompanhamento da segurança e eficácia da vacina.

Os profissionais de saúde que quiserem ser voluntários devem agendar pelo email adm.covidcg@gmail.com ou pelo WhatsApp (67) 99269-3345.