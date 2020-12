Em fórum, Casagrande pede que governo organize plano nacional de vacinação

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) - (Foto: Humberto Pradeira/PSB)

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), reafirmou nesta sexta-feira (11) a expectativa de gestores locais de que o governo federal apresente um plano nacional de imunização contra a covid-19 que seja "amplo e "ágil" e compre todas as vacinas com eficácia demonstrada. "Queremos que o governo federal tenha pressa e coordene efetivamente esse plano para que não tenhamos um Estado vacinando sua população e outro Estado, não. Isso nunca aconteceu no País e é um desafio gigantesco pela característica e o perfil do governo federal", apontou Casagrande, que participa do 19º Fórum Lide, em São Paulo.

O governador destacou, ainda, a importância da vacinação para a retomada econômica, um desafio diretamente ligado à necessidade de reverter o quadro de empobrecimento da população brasileira. Segundo o mandatário capixaba, a desigualdade social se aprofundou durante a pandemia e vai ser um tema ainda mais intenso em 2021.