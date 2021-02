Em apenas 24 horas, MS registra 29 mortes e mais de mil casos confirmados de Coronavírus

Em Mato Grosso do Sul, o coronavírus continua fazendo vítimas - (Foto: Saul Schramm)

Em Mato Grosso do Sul, o coronavírus continua fazendo vítimas. Em apenas 24 horas, foram registrados 29 óbitos e 1.037 exames positivos para a doença, é o que mostra o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, do Governo do Estado, desta terça-feira (09).

Com isso, o Estado apresenta 3.053 mortes por coronavírus desde o início da pandemia até agora. As confirmações da doença somam 166.940 mil casos, sendo que deste total 156.787 já estão recuperados, mas 7,1 mil pessoas ainda estão com a doença, em processo de recuperação.

De acordo com o levantamento da SES, 6.639 pessoas estão em isolamento domiciliar, enquanto que 461 estão hospitalizadas. Das pessoas que estão na rede hospitalar, 223 estão em leitos clínicos (140 na rede pública e 93 na rede privada); enquanto que 228 estão nos leitos de UTI (sendo 179 na rede pública e 49 na rede privada).

Em relação ao comprometimento de leitos, a situação mais grave é na macrorregião de Dourados, com 84% da taxa de ocupação; em Campo Grande, o índice é de 77%; em Três Lagoas, de 66% e em Corumbá, de 45%.

Clique aqui e acesse o relatório completo.