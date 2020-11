Eleitores campo-grandenses estão entre os menos inseguros para votar

As eleições neste ano vão ser diferentes - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A pandemia do coronavírus parece que não afetou o eleitor campo-grandense quando o assunto é sair de casa para votar. Conforme o Ibope, 86% dos entrevistados afirmaram que com certeza vão comparecer para votar, 11% estão na dúvida e 3% não comparecerá.

Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 612.487 estão aptos para votar em Campo Grande, sendo 1.932.293 em todo o Estado.

Nas eleições deste ano, pela primeira vez desde a implantação da biometria, o TSE retirou a necessidade da identificação biométrica no dia da votação nos locais onde ela seria obrigatória, seguindo a recomendação de infectologistas, em razão da pandemia de Covid-19.

Mesmo com a exclusão da identificação biométrica, a Justiça Eleitoral seguirá as orientações para a adoção de cuidados sanitários com eleitores, mesários e fiscais de partido, além da higienização do espaço físico das seções e das marcações para distanciamento entre as pessoas.

Nacional - Em todo o País são 147.918.483 eleitores brasileiros aptos a votar nas Eleições 2020. Esses eleitores vão eleger novos prefeitos e vereadores em 5.569 municípios espalhados pelo país no pleito marcado para o dia 15 de novembro. Apenas o Distrito Federal e Fernando de Noronha não participam das eleições municipais.

Os eleitores brasileiros que estão registrados para votar no exterior também não participam desse pleito, uma vez que o voto em trânsito só ocorre nas eleições gerais.

Os números mostram que houve uma evolução de 2,66% do eleitorado em relação às últimas eleições municipais (2016), quando 144.088.912 pessoas estavam aptas a exercer o direito de escolher seus representantes políticos.

Estado com a maior população do país, São Paulo continua a ser o maior colégio eleitoral brasileiro, com 33.565.294 eleitores. Houve um aumento de 2,69% do eleitorado paulista. Proporcionalmente, a capital de São Paulo representa também o maior município em número de eleitores, com 8.986.687 no total.

Já o município com o menor eleitorado é Araguainha (MT), com 1.001 eleitores. Essa cidade também foi o menor colégio eleitoral de 2016, perdendo o posto em 2018 para Serra da Saudade (MG). Agora, em 2020, volta a ser o menor. Outra curiosidade é que o município de Boa Esperança do Norte, também em Mato Grosso, realizará eleições para escolher prefeitos e vereadores pela primeira vez. Com informações do Congresso em Foco.