Drive-thru: Trabalhadores da saúde com mais de 70 anos podem se vacinar contra a Covid-19

Trabalhadores da saúde com mais de 70 anos poderão ser vacinados nesta sexta-feira (26) contra a Covid-19 - (Foto: Glenda Gabi)

Trabalhadores da saúde com mais de 70 anos, que atuam em clínicas de diagnóstico, laboratórios, farmácias, consultórios, farmácias, clínicas veterinárias, centros de tratamento oncológico e pequenos hospitais, poderão ser vacinados nesta sexta-feira (26) contra a Covid-19. O atendimento ocorre de 07h30 às 17h30, exclusivamente no Parque Ayrton Senna, localizado no Bairro Aero Rancho.

A fim de organizar e dar mais segurança a vacinação deste público, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, estabeleceu um cronograma de aplicação da primeira dose, que irá se estender durante o fim de semana.No sábado (27), a vacinação será destinada aos profissionais com idade entre 60 e 70 anos e no domingo (28), os dois grupos anteriores, de trabalhadores da saúde acima de 60 anos, inclusive os que perderem o primeiro dia de vacinação destinado aos com 70 anos ou mais.

É necessário a realização do cadastramento prévio pelo site http://vacina.campogrande.ms.gov.br. A apresentação do documento de identificação pessoal e comprobatório de vínculo empregatício é obrigatório no ato de vacinação.

Cronograma

Sexta-feira, dia 26 de fevereiro

Trabalhadores de estabelecimentos de saúde a partir de 70 anos

Atendimento exclusivo no Drive-thru (7h30 às 17h30)

Sábado, dia 27 de fevereiro

Trabalhadores de estabelecimentos de saúde com 60 a 70 anos

Atendimento no Drive-thru e em 10 unidades (7h30 às 17h30)

Domingo, dia 28 de fevereiro

Trabalhadores de estabelecimentos de saúde a partir de 60 anos

Atendimento no Drive-thru e em 10 unidades de saúde (7h30 às 17h30)

Pontos de imunização

Sábado e Domingo – 7h30h às 17h30

Região urbana do Bandeira

USF Itamaracá e USF Arnaldo Estevão de Figueiredo

Região urbana do Lagoa

Coophavilla e Batistão

Região urbana do Prosa

Mata do Jacinto

Região urbana do Imbirussu

USF Albino Coimbra

Região urbana do Centro

UBS 26 de Agosto

Região urbana do Anhanduizinho

USF Dona Neta e Clínica da Família Iracy Coelho

Região urbana do Segredo

UBS Coronel Antonino

Vacina CG

Campo Grande iniciou a imunização emergencial contra a Covid-19 no dia 19 de janeiro, menos de 12 horas após receber o primeiro lote de vacinas enviado pelo Ministério da Saúde. Foram destinadas 26.806 doses da vacina Coronavac, produzida pelo instituto Butantan em parceria com o laboratório Chinês Sinovac, para iniciar a imunização de 11.966 pessoas pertencentes ao grupo prioritário.

A primeira etapa abrangeu trabalhadores da saúde das unidades da rede municipal de saúde, hospitais, serviços de urgência, funerárias, idosos e pessoas com deficiência com mais de 18 anos institucionalizadas.

No dia 25 de janeiro. Campo Grande recebeu mais 9.340 doses da vacina da Astrazeneca-Oxford para imunização exclusiva de trabalhadores da saúde. O intervalo previsto para aplicação da segunda dose é de três meses. Uma terceira remessa foi feita no dia 29 de janeiro, com 3.590 doses para iniciar a imunização dos idosos acima de 80 anos.

No dia 07 de fevereiro foi enviado um quarto lote de vacinas contendo 11.600 doses da Coronav. Nesta quinta-feira o município deve ser contemplado com mais 13.139 doses de vacina, sendo 5.189 da Coronavac e 7.950 da Astrazeneca.

Vacina CG

A Sesau disponibilizou um hotsite com todas as informações sobre a imunização em Campo Grande. Lá é possível consultar o calendário e os pontos de vacinação pré-estabelecidos. No site está disponível um vídeo com orientações sobre o sistema de identificação prévia.

Acesse e fique por dentro : http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/vacinacg/