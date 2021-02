Drive-thru garante mais agilidade e comodidade para vacinação contra Covid-19 - ( Foto: CG Notícias )

Inaugurado nesta quarta-feira (3), o Drive-Thru para vacinação contra a Covid-19 garantirá agilidade e conforto para a população de Campo Grande. Funcionando através de agendamento, o atendimento no drive durará cerca de quatro minutos por pessoa a ser imunizada.

No primeiro dia funcionando, os idosos com idades entre 94 e 97 anos que tinham concluído o cadastro no portal da prefeitura puderam fazer a vacinação no drive sem precisar descer do carro. “O cadastro já garante que as informações do idoso a receber a dose já estejam atualizadas. Assim, quando receber o telefonema da Sesau agendando o horário para comparecer ao drive, já terá sua dose garantida e ainda sem se preocupar com possíveis exposições ao vírus”, comenta o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.

A aposentada Alice Esposito, 96 anos, foi uma das pessoas que receberam a primeira dose da vacina nesta quarta-feira, e confessa que estava ansiosa pela imunização. “Essa é a única forma de se prevenir contra essa doença que é terrível e já matou muita gente. Vou aguardar a segunda dose para garantir que estou imune, mas sem me descuidar e continuar tomando os cuidados necessários”, alerta.

O ponto de vacinação está instalado no Parque Ayrton Senna, local onde funcionava o polo de atendimento a pacientes sintomáticos respiratórios no ano passado. “A nível nacional, Campo Grande está sendo destaque na vacinação. Há um comprometimento e uma responsabilidade muito grande em salvar vidas aqui no município”, elogia o prefeito Marquinhos Trad.

Em um primeiro momento serão aplicadas 75 doses por dia no local, realizando o agendamento através do contato telefônico feito pela Sesau, de acordo com a ordem de cadastro e da programação para vacinação por faixa etária.

Vacinação no Drive-Thru

O ponto de vacinação está instalado no ginásio do parque, tendo quatro boxes para aplicação das doses, com capacidade de atender até 200 pessoas por dia, e dois pontos de saída. A entrada é feita pelo acesso secundário do local, na Rua Arapoti.

Ao chegarem na entrada do Drive, os pacientes passarão por uma triagem e serão direcionados a um dos boxes, se identificando e recebendo as doses logo em seguida. O acesso é exclusivo para quem está de carro, não sendo feita a vacinação de pessoas que vão até o parque por outros meios.

Após a aplicação da vacina, parte dos veículos sairão pela Rua Arapoti, em um outro acesso, e outra parte na Avenida Ezequiel Ferreira Lima. Essa divisão visa facilitar a mobilidade na saída do parque.

Vacinação em Campo Grande

Iniciada em 19 de janeiro, a vacinação contra Covid-19 em Campo Grande já teve 23.985 doses aplicadas, valor que corresponde a 2,6% da população do Município. Para facilitar o acesso às doses, a Prefeitura organizou um calendário vacinal, com base nas idades dos públicos prioritários.

Nesta quinta-feira (04), idosos entre 92 e 93 anos de idade poderão comparecer a uma das 18 unidades de saúde que estão aplicando as doses para se vacinarem. Aqueles que já realizaram o cadastro no site receberão um telefonema da Sesau para confirmar se preferem agendar horário no Drive-Thru ou ir até a unidade vacinadora mais perto de sua casa.

O cronograma segue até o final da próxima semana, quando deve ser concluída a vacinação de pessoas com mais de 80 anos, contudo está sujeito a alterações dependendo da disponibilidade de doses.