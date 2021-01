Dourados registra mais uma vez lotação máxima dos leitos de UTI

Hospital da Vida em Dourados - (Foto: Divulgação)

O município de Dourados, a 198 km de Campo Grande, voltou a atingir a lotação máxima dos leitos de UTI, segundo os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde divulgados hoje (5). A última vez que estas alas chegaram a operar em nível máximo de ocupação havia sido no dia 30 de dezembro.

A ocupação deste tipo de leito hospitalar seguiu alta no decorrer dos dias que encerraram 2020 e iniciaram 2021.

Foi registrada taxa de 97% de ocupação de leitos de UTI Covid no dia 31 de dezembro, 94% nos dias 1 e 2 de janeiro de 2021, caindo para 79% no domingo (3), voltado para 94% na segunda-feira (4), até atingir 100% hoje.

Boletim - Nas últimas 24h, a cidade confirmou 170 novos casos. Outros 320 testes foram descartados.

O município soma 14.418 casos confirmados, desses, 12.584 são considerados recuperados e 1.625 estão em isolamento domiciliar. Outros 82 estão hospitalizados, 44 em leitos clínicos e 38 em UTI. No total, há 1.707 casos ativos, ou seja, pessoas com potencial de transmissão da doença.

Dos casos confirmados em Dourados, 13.346 são do perímetro urbano, 107 dos Distritos Rurais, 537 da Reserva Indígena Federal e 49 de outras localidades. Com informações do portal Dourados News.