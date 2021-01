Dourados atinge novamente 100% de ocupação nos leitos de UTI

Informações do Dourados News

Em Dourados leitos de UTI estão Lotados - (Foto: Divulgação/ SES MS)

Segundo dados deste sábado (30) da Prefeitura Municipal de Dourados, a maior cidade cidade do interior do Estado volta atingir o patamar de 100 de ocupação de leitos de UTI/SUS para a Covid-19.

O boletim especifica que a taxa global de UTI's está em 94% e UTI'S geral em 89%. As UTI’s Covid-19 do SUS estão ocupadas com 22 casos confirmados, 10 suspeitos e dois em situação ‘Pós Covid’. Outros 31 pacientes estão em UTI’s Geral

Até o sábado, Dourados confirmou 18.104 casos de coronavírus, desses, 16.713 eram considerados recuperados e 1.135 estavam em isolamento domiciliar para evitar a propagação do vírus. No mesmo dia, o município atingiu a marca de 219 óbitos, além de 139 de outras localidades, conforme informado pelo Dourados News.

Dos casos confirmados no município até o momento, 16.673 são do perímetro urbano, 115 dos Distritos Rurais, 622 da Reserva Indígena Federal e 51 de outras localidades.