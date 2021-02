Dos 172,4 mil casos confirmados de Covid-19 em MS, mais de 161,6 mil pessoas se recuperaram

Dos pacientes internados, 274 estão em leitos clínicos e 223 em leitos de UTI - (Foto: Chico Ribeiro)

Em Mato Grosso do Sul, do início da pandemia até agora, 3.166 pessoas morreram por Covid-19. É o que mostra o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, do Governo do Estado, desta quarta-feira (17). Em 24 horas, seis mortes foram registradas e ao longo deste mês, a doença já fez 223 vítimas.

Com 574 novos exames positivos, o Estado já contabiliza 172.402 casos confirmados, sendo que deste total 161.611 estão recuperados, enquanto 7.128 seguem em isolamento domiciliar e 497 internados.

Dos pacientes internados, 274 estão em leitos clínicos e 223 em leitos de UTI. Dos hospitalizados em leitos clínicos, 176 são da rede pública e 98 da rede privada, já os casos da UTI 176 estão na rede pública e 47 na rede privada.

Em relação ao comprometimento de leitos, a situação em Dourados é a mais alarmante, com 85% de ocupação dos leitos UTI/SUS; em Campo Grande, o índice é 78%; em Corumbá, é de 62% e em Três Lagoas, é de 58%.

“Na semana finalizada no sábado, a semana epidemiológica 6, a taxa de contágio se manteve no 0,92 e o número de casos ativos também caiu para 7.011. Mas tivemos 116 óbitos registrados, com taxa de letalidade de 1,08”, ressaltou a secretária-adjunta da SES, Christinne Maymone.

Durante a live desta quarta-feira, o secretário do Estado de Saúde, Geraldo Resende, explicou que após uma reunião entre governos e Ministério da Saúde, que acontecerá hoje, será definida a chegada e quantidade das doses para sequência da campanha. “Assim que chegar queremos distribuir aos 79 municípios em 12 horas. Cada dose é muito valiosa, é preciso segurança no acondicionamento e a imunização seja feita de maneira correta”.

Vacinômetro

De acordo com os dados da SES, 61,6% de pessoas foram imunizadas referente ao quantitativo enviado da dose 1, da dose 2, o percentual é de 17,1% que já receberam a vacina. Mais de 125 mil pessoas foram vacinadas.

Acesse aqui o Boletim completo.