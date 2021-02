Doria: se faltar vacina, SP comprará mais 20 mi de doses para 'brasileiros de SP'

Governador de São Paulo, João Doria (PSDB) - (Foto: Agência Brasil )

O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), reafirmou que a partir de setembro o governo comprará mais 20 milhões de doses da vacina Coronavac - somados aos 100 milhões já contratados - para "a imunização dos brasileiros de São Paulo, se faltarem vacinas". A contratação, conforme afirmou o governador, está sob custo e responsabilidade do governo estadual.

"Precisamos de mais vacinas, outras vacinas, além da vacina do Butantan. Por cautela, planejamento, previdência e respeito à vida dos brasileiros de São Paulo, determinei ao Instituto Butantan a compra de mais 20 milhões de doses da vacina", disse Doria durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (19), do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. "Não vamos esperar chegar em uma situação dramática para pensarmos em soluções, preferimos pensar antes, agir antes, para proteger vidas", completou.

Segundo o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, a contratação dos 20 milhões de doses só aconteceria após a entrega dos lotes já contratados pelo Ministério da Saúde com 100 milhões de vacinas.