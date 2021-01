Solicitada em Campo Grande, Coronavac tem eficácia de 78% a 100% contra a Covid-19

A Coronavac - (Foto: Reuters)

Encomendada na última terça-feira (5) pela Prefeitura de Campo Grande, a vacina Coronavac tem a eficácia de 78% a 100% contra a Covid-19. A novidade foi anunciada pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

O governador paulista disse ainda que nesta manhã o Instituto Butantan deu entrada junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ao pedido para uso emergencial do imunizante. De acordo com Doria, está mantida a previsão de iniciar a vacinação no Estado no dia 25 de janeiro. Para o governador, "o objetivo é fornecer a vacina para todo o Brasil por meio do Ministério da Saúde".

"Vacina do Butantan é a vacina de São Paulo", disse o governador durante entrevista coletiva realizada no instituto. "Vacina de São Paulo é a vacina do Brasil", completou o tucano. Doria comemorou os resultados como uma "vitória do trabalho iniciado em abril de 2020" e afirmou que o "planejamento para a Coronavac não é fato político, não é fato partidário, é fato da ciência".

Em Campo Grande - Como já noticiado pelo portal A Crítica, a Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau) e a Prefeitura de Campo Grande enviou um documento ao Instituto Butantan na última terça-feira (5) encomendando 347 mil doses da Coronavac.

Segundo a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo, no mês de dezembro já havia um primeiro pedido, porém, o documento agora solicita mais que o dobro das primeiras doses do imunizante.

"São duas doses para cada pessoa, então, se temos uma população prioritária de cerca de 174 mil, o pedido é de 347 mil porque dobra, já que são duas doses da vacina. São os mesmos que tomam a vacina de Influenza, menos gestantes e crianças. Aí tem profissional de saúde, idosos, indígena, pessoal de salvamento, professor e outros", disse a superintendente.