Divergências entre informações de leitos hospitalares deve ser corrigida e mantida em tempo real, recomenda MPMS

Os dados referentes disponibilidade de leitos hospitalares do novo passados pelas Secretarias Municipal e Estadual do Estado andam apresentando divergências entre si, o que fez o Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul (MPMS) intervisse. Com o intuito de dar transparência e efetividade à taxa de ocupação de leitos da covid-19 na Capital, o MPMS expediu recomendação aos hospitais da rede pública e privada e aos contratualizados com o Sistema Único de Saúde (SUS) para que informem à Secretaria de Estado de Saúde (SES/MS,) diariamente e em tempo real, os dados sobre as internações de casos suspeitos e confirmados da doença.

Segundo o Boletim divulgado pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), com dados até o dia 28 de julho, em Campo Grande havia 125 pacientes internados em UTI (71 em leitos públicos e 54 em leitos privados), 129 internados em leitos clínicos (72 em leitos públicos e 57 em leitos privados) e 6 pacientes em leitos de Pronto Atendimento Médico públicos. Já a Taxa de Ocupação Global de Leitos UTI SUS na macrorregião de Campo Grande é de 96%, conforme o Boletim da SES do dia 29.

Na Recomendação, a promotora de justiça, Filomena Aparecida Depólito Fluminham, destaca que, apesar da obrigatoriedade de fornecimento diário e em tempo real dos dados, há indícios de irregularidades no quanto à ausência de alimentação do sistema, prejudicando o monitoramento contínuo da situação epidemiológica da Capital e também a atuação da Gestão Estadual e Municipal de Saúde no planejamento da efetiva resposta ao enfrentamento da pandemia da covid-19.

O documento foi direcionado aos hospitais Regional, Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP), Santa Casa de Campo Grande, Cassems, Unimed, Proncor, El Kadri, Clínica Campo Grande, Adventista do Pênfigo, Alfredo Abrão, Associação de Amparo à Maternidade e à Infância (AAMI) - Maternidade Cândido Mariano e Nosso Lar. Esses estabelecimentos ficam obrigados a informar à SES os dados de internações de casos suspeitos e/ou confirmados de coronavírus, por meio do site: https://aplicacao.saude.ms.gov.br/eSICOVID19, e a atualizá-los em tempo real.

Os hospitais têm o prazo de 48 horas para responder à 32ª Promotoria de Justiça sobre o acolhimento da Recomendação e para informar as providências concretas efetivamente realizadas pela Gestão Municipal.