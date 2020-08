Disk Covid já atendeu mais de 100 mil pessoas em MS desde março

O serviço que está disponível em Campo Grande, Dourados, Corumbá e Três Lagoas é realizado por meio do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul em parceria com o Governo do Estado - (Foto: Divulgação)

Com mais de 40 mil casos, os números de Covid-19 em MS não são nada animadores. Como forma de tentar conter a proliferação, foi criado o Disk Covid no Estado, já atendeu mais de 105 mil pessoas desde o dia 23 de março.

O serviço que está disponível em Campo Grande, Dourados, Corumbá e Três Lagoas é realizado por meio do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul em parceria com o Governo do Estado.

“É um serviço extremamente importante, pois orienta a população sul-mato-grossense neste período de pandemia. Além dos esclarecimentos, o Disk Covid também realiza agendamento de exames gratuitos para aqueles casos que atendam aos critérios previamente estabelecidos”, explica o comandante-geral do CBMMS, Coronel BM Joilson. O novo número do serviço é: 0800 647 0911.

Serviço

Disk Covid

Disponível todos os dias das 8h às 18h

Campo Grande: (67) 3311-6262

Dourados: (67) 3311-6263

Três Lagoas: (67) 3311-6264

Corumbá: (67) 9 8472-8850, (67) 9 8467-4573, (67) 9 8473-2408