Disk-covid atende 1 pessoa por minuto em Mato Grosso do Sul

Considerando as 10 horas diárias de trabalho - (Foto: Divulgação/Governo Do Estado)

A iniciativa do Governo do Estado criada logo no início da pandemia para tirar dúvidas da população sobre o coronavírus já atendeu mais de 120 mil pessoas desde o começo de sua implantação, no dia 24 de março. Com isso, uma conta simples revela que por dia são mais de 750 chamadas, o que representa que a cada minuto uma pessoa recebe atendimento telefônico sobre a doença, considerando as 10 horas diárias de trabalho.

O teleatendimento é responsável, ainda, pelo agendamento dos exames nos drives-thru do Estado implantados nas quatro macrorregiões de Mato Grosso do Sul: Campo Grande, Corumbá, Três Lagoas e Dourados.

A realidade desse processo de atendimento é contada por Angela Rezende, cabo do quadro de praça do Corpo de Bombeiros Militar: “Eu tenho vivido muitas experiências lá dentro. De início observamos que a população estava muito alarmada e a nossa lista de solicitação era imensa”, ressalta Angela que reforça que as pessoas estavam e ainda estão assustadas.

As maiores dúvidas, segundo a experiência de Angela que atua no drive-thru instalado no quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Campo Grande, variam de tempo de espera do resultado ao tipo de teste que, de acordo com seus sintomas, deve fazer. “Nós sempre orientamos que a pessoa tem que ligar no disk covid. Temos grande satisfação de participar desta iniciativa porque estamos sendo úteis, assim como a utilização do nosso quartel, da nossa estrutura. A população tem tido grande respaldo conosco”.

Contatos do Disk-covid em Mato Grosso do Sul

Em todo o Estado, é possível entrar em contato no disk-covid pelo telefone 0800 647 0911, que atenderá as quatro macrorregiões do Estado: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá.

Em Campo Grande o número para contato é 67 3311 6262; em Três Lagoas o número é 67 3311 6264; em Dourados é o (67) 3311 6263. Em Corumbá, os telefones são 67 98472 8850; 984674573 ou 984732408.

Resultados dos drives-thru

Em Campo Grande, até o momento (04.09), 38.349 pessoas fizeram os exames RT-PCR, ou seja, de biologia molecular e os rápidos, sendo que deste total 5.760 deram positivo.

Já em Dourados foram 10.558 casos notificados, com 2.156 positivos. Na macrorregião de Três Lagoas, foram 4.256 casos notificados (575 positivos) e em Corumbá 6.519 notificações (1.991 positivos).