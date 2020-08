Detran tem mais um caso confirmado de coronavírus em servidor, desta vez em Itaquiraí

Detran de Itaquiraí estará fechado por 7 dias - (Foto: Divulgação)

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) suspendeu, hoje quarta-feira (5), o atendimento na agência de Itaquiraí, onde um dos servidores contraiu o Novo Coronavírus (Covid-19). Desta forma, o local permanece fechado por medida de precaução pelos próximos sete dias.

Segundo o diretor-adjunto do Departamento, Valter Bortoletto, essa é mais uma medida de precaução contra a disseminação do vírus. “Estamos vivenciando um momento em a prevenção é o melhor remédio. Optamos pelo afastamento do servidor e dos demais que tiveram contato com ele para garantir a sanidade de todos e temos feito isso em vários outros locais”, explicou Bortoletto.

Ele enfatiza ainda que a maioria dos serviços está à disposição no formato online por meio do Portal de Serviços Meu Detran, mas caso o cliente tenha necessidade de resolver questões de forma presencial, poderá procurar uma das agências em Naviraí, à 45 quilômetros de Itaquiraí, ou em Eldorado, cidade vizinha distante 35 quilômetros.