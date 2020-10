Desde março, toque de recolher chega ao fim em Campo Grande

Guardas municipais fazendo ronda no Centro de Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Após diversas alterações no horário, o toque de recolher vai chegar ao fim em Campo Grande. O último horário havia sido definido das 1h às 5h, desde o dia 1º com vencimento hoje (15). A previsão é que a decisão saia oficializada em uma edição do extra do Diogrande desta quinta-feira.

Campo Grande foi a primeira capital a aderir ao toque de recolher. Na época, houveram muitas críticas do presidente Jair Bolsonaro sobre ações de governadores e prefeitos pelas medidas de isolamento social devido ao coronavírus na época.

Na época a decisão dividiu opiniões, principalmente quando todo o comércio e a circulação de veículos e pessoas deveriam paralisar das 20 horas às 5 da manhã e nos fins de semana das 22h às 5h.

O secretário da Semadur (Secretário Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana), Luís Eduardo Costa, afirma que o toque de recolher colaborou para que não houvesse um colapso nos leitos de UTI. “Tivemos um grande índice de pessoas que se envolviam em acidentes de trânsito, ocupando uma alta taxa de leitos nas unidades hospitalares. Mas com o toque de recolher começando às 20h, 22h, 23h, vimos esses índices diminuírem”, explicou.