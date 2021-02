Deputado Antonio Vaz quer priorização da vacina aos professores

GERAL Operação da PM no Rio termina com nove mortos

POLÍTICA Marcelo Ramos (PL-AM) é eleito 1º vice-presidente da Câmara com 396 votos

GERAL Zema confirma que negociações com a Vale sobre Brumadinho estão avançadas

Enquete

Você é a favor do cancelamento do ponto facultativo no Carnaval?

Sim Não Votar Resultados