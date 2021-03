Covid mata em 24 horas mesma quantidade de pessoas que a dengue em um ano

Foram 42 óbitos confirmados nas últimas 24 horas - (Foto: Robson Valverde/SES-SC)

Mato Grosso do Sul registrou nesta quarta-feira (17) o recorde de mortes causadas pela Covid-19 desde o início da pandemia. Foram 42 óbitos confirmados nas últimas 24 horas, a mesma quantidade de vidas perdidas para a dengue em todo o ano de 2020.

Os números da Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmam a letalidade da Covid-19 quando comparada à doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que, historicamente, tem grande incidência em Mato Grosso do Sul.

Só neste ano, de 1° de janeiro a 17 de março, a dengue vitimou três pessoas em todo o Estado. No mesmo período, a doença causada pelo coronavírus tirou a vida de 1.327 sul-mato-grossenses. Na comparação, uma enfermidade matou 44 mil vezes mais que a outra.

Desde que a OMS (Organização Mundial de Saúde) declarou pandemia de Covid-19 em todo o planeta, em 11 de março do ano passado, 3.709 sul-mato-grossenses não resistiram à infecção pelo novo coronavírus e faleceram.

Em pouco mais de um ano do surgimento, a Covid-19 matou quase três mil por cento a mais do que a dengue em oito - de 2013 a 2020, a doença viral tropical matou 124 pessoas em Mato Grosso do Sul.

Veja aqui os boletins epidemiológicos atualizados da Covid-19 e da dengue .