Corumbá terá mais 200 testes de biologia molecular por semana no drive-thru

O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), adotou uma nova estratégia de testagem em Corumbá e, a partir desta semana, o drive-thru do município passa a funcionar de segunda a sexta e ampliará de 330 para 530 o número de testes RT-PCR, ou seja, de biologia molecular, realizados semanalmente.

Em Corumbá são três telefones disponíveis para agendamento: 9-8472-8850 / 9-8467-4573 e 9-8473-2408. O aumento está relacionada ao fato de que, agora, os testes ocorrem de segunda a sexta e não mais em três dias da semana.

Com isso, o Estado passa a aplicar nos quatro drive-thrus do Estado 7,5 mil testes de diagnóstico do coronavírus, o que significa que a cada hora mais de 44 pessoas são testadas em Mato Grosso do Sul. “Este número mostra a preocupação que temos tido em ampliar a testagem em nosso Estado e assim termos a real proporção da doença, o que vai nos ajudar na tomada de decisão”, afirma o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende.

Em Campo Grande, são realizados 149 testes RT – PCR todos os dias, totalizando 916 por semana, sendo que este tipo de diagnóstico é indicado para as pessoas que estão entre o 1º e 7º dia do sintoma. Além disso, na Capital são realizados aproximadamente 440 testes rápidos diariamente, ou seja, 3.080 por semana. Para agendar, é necessário entrar em contato com o disk covid, pelo telefone 67 3311 6262. A iniciativa conta com a parceria da prefeitura municipal.

No município de Dourados, 295 testes RT – PCR são realizados ao dia, o que resulta em 1.325 por semana. Além disso, a cidade conta com 180 testes rápidos por dia, o que dá 750 semanalmente. Vale destacar que as comunidades indígenas são, especialmente, atendidas pelas unidades sentinelas, que atuam todos os dias. Os agendamentos são realizados pelo telefone 67 3311 6263 e os testes são realizados diariamente, em parceria com a prefeitura municipal e a Unimed.

Já em Três Lagoas são realizados 198 testes de biologia molecular semanalmente (33/dia). No município são realizados ainda 80 testes rápidos diariamente, o que dá um total de 420 testes por semana. O telefone do disk covid é 67 67 3311 6264 e os exames são realizados de segunda a sábado, incluindo os feriados.

Veja abaixo o número de testes realizados nos drives-thrus do Estado (RT-PCR; testes rápidos) nesta segunda-feira (20):

