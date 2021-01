Argentina registra 1º caso de variante britânica mais contagiosa - ( Foto: Estadão )

A Argentina registrou hoje seu primeiro caso da variante mais transmissível do coronavírus identificada inicialmente no Reino Unido. De acordo com o Clarín, um passageiro que chegou de um voo de Frankfurt não tinha sintomas da doença, mas testou positivo para covid-19, e foi identificada a nova cepa. A variante, até 70% mais transmissível, leva apreensão ao país, que viu os casos entre 14 de dezembro e 14 de janeiro aumentarem 44%. O número de contágios registrados na Argentina é de 1.783.047, com um saldo de 45.227 mortes.

Em Portugal, foi registrado no último boletim diário a data mais mortífera da pandemia, com 166 óbitos. Foi o nono dia seguido com uma marca acima de 100 mortos no país, que realiza eleições presidenciais amanhã, em meio a um novo lockdown, com uma série de preocupações sobre a segurança. De acordo com o Diário de Notícias, a taxa de infecção R no país é superior aos 1,22 no momento, com mais de 10 mil novos casos sendo registrados diariamente. No total, o país tem 539.416 infectados registrados, ocasionando em 8.709 mortos.

No campo das vacinas, o Paquistão aprovou a utilização da vacina da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Na União Europeia, em meio à preocupações sobre o abastecimento de imunizantes, a Dinamarca se consolida na liderança proporcional da vacinação, atingindo 2% de sua população. Já a Itália celebrou hoje a marca de 1 milhão de pessoas vacinadas.