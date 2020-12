Em 24h, MS contabiliza 25 óbitos e 1,3 mil casos positivos de Covid-19

Dados da SES apontam, ainda, que 1.366 exames deram positivos para doença em 24 horas - (Foto: Saul Schramm)

Mais de um óbito por hora em Mato Grosso do Sul por coronavírus. É o que mostra o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, do Governo do Estado, desta terça-feira (29), considerando que 25 mortes pela doença foram registradas em apenas 24 horas. Com isso, a Covid-19 vitimou 2.270 famílias sul-mato-grossenses que perderam seus familiares desde o início da pandemia.

Dados da SES apontam, ainda, que 1.366 exames deram positivos para doença em 24 horas, com variação de 1,1% em relação ao dia anterior, totalizando 130.850 casos confirmados em Mato Grosso do Sul.

Atualmente, 13.328 pessoas estão em isolamento domiciliar se recuperando da doença, enquanto 689 estão hospitalizadas, sendo 371 em leitos clínicos e 318 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Dos casos que exigem leitos clínicos, 244 pacientes estão em leitos públicos, enquanto 127 estão na rede privada. Dos casos mais graves, que estão internados na UTI, 222 estão na rede pública, e 96 na rede privada.

Sem sintomas e recuperados, 114.563 sul-mato-grossenses superaram a Covid-19 desde o início da pandemia, de acordo com o Boletim da SES.

Comprometimento de leitos

A disponibilidade do leito para tratamento segue comprometida em todo o Estado. Na macrorregião de Campo Grande, a ocupação global de leitos UTI SUS atinge 108%, nesse caso, o excedente representa pacientes em leitos Covid-19 ainda não habilitados pelo SUS, mantidos pelas secretarias municipais e estadual de saúde.

Na macrorregião de Dourados, a ocupação global é de 78%, em Três Lagoas, de 61% e em Corumbá, de 75%.