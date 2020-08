Conheça os municípios de MS que tiveram apenas uma morte por Covid-19 desde o início da pandemia

Mas em alguns municípios é possível ver a paralisação nas mortes em decorrência do coronavírus - (Foto: Reuters/Bruno Kelly)

Longe da Capital, o novo coronavírus tem avançado pelo interior de MS, causando a morte em dezenas de sul-mato-grossenses. Nos últimos meses Mato Grosso do Sul apresentou uma crescente nos casos de coronavírus. Com a quantidade de casos positivos, houve também aumento de óbitos. Conforme os dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES) de ontem (10), MS têm 523 mortes causadas pelo vírus e 31.739 casos confirmados.

Atualmente no Brasil são mais de 100 mil mortes e 3.057.470 casos confirmados, com 2.163.812 recuperados.

Das cinco cidades no Estado com maior número de óbitos, Campo Grande lidera com 190 mortes e uma média de 1,4% de letalidade. Na sequência de Dourados (63), Corumbá (59), Aquidauana (23) e Três Lagoas (18).

Mas em alguns municípios é possível ver a paralisação nas mortes em decorrência do coronavírus. Até o boletim de ontem, Aral Moreira, Caarapó, Corguinho, Deodápolis, Glória de Dourados, Inocência, Laguna Carapã, Nova Alvorada do Sul, Paraíso das Águas, Porto Murtinho e Rio Negro concentravam apenas um óbito.

O último caso foi em Inocência, quando a vice-prefeita Neusa Dias Junqueira, morreu aos 58 anos no último domingo (9. Neusa estava internada há 10 dias em Três Lagoas e foi a primeira morte pela doença no município a 329 km de Campo Grande.

Ela estava internada em Três Lagoas, para onde foi transerida há dez dias com o agravamento dos sintomas. Antes de ser eleita vice-prefeita, Neusa foi vereadora por três mandatos na cidade.