Congresso aprova convites para audiência com Anvisa e Butantan sobre vacina

Dimas Covas, presidente do Instituto Butantã - (Foto: Divulgação/Governo do Estado de SP)

Uma comissão do Congresso Nacional vai chamar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Instituto Butantan para esclarecer a suspensão dos testes de uma vacina contra a covid-19. Parlamentares querem realizar a audiência na sexta-feira, 13. O presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, e o diretor do Butantan, Dimas Covas, serão convidados para falar sobre o episódio.

A comissão aprovou três requerimentos para realização da audiência após a Anvisa suspender os ensaios clínicos da Coronavac, testada contra a covid-19 pelo laboratório chinês Sinovac e o Instituto Butantan. O episódio inaugurou mais um capítulo da disputa política entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). A Anvisa argumentou que a decisão foi técnica após evento não esperado envolvendo um voluntário - um suicídio investigado pela polícia de São Paulo.

O Comitê Internacional Independente do estudo da Coronavac confirmou que a morte de um voluntário do estudo não teve relação com a vacina e recomendou a retomada da pesquisa. Parlamentares esperam que, até sexta-feira, data prevista para a audiência, os testes estejam retomados - a Anvisa evitou estabelecer um prazo. Além da suspensão, congressistas criticaram a postura do presidente Jair Bolsonaro no episódio. Nas redes sociais, o chefe do Planalto comemorou a paralisação dos testes.