Com um mês do início da campanha de vacinação contra a Covid-19, idosos comemoram imunização

No cenário nacional, o Estado ocupa o quarto lugar em total de imunizados - (Foto: Edemir Rodrigues)

A campanha de vacinação contra a Covid-19 iniciou no dia 18 de janeiro em Mato Grosso do Sul. Com um pouco mais de um mês, Mato Grosso do Sul registrou a aplicação de 127.547 doses, sendo que, deste total 105.735 são referentes à dose 1 e 31.812 da dose 2.

Esse total representa 66,5% do total do público da fase 1, formado por idosos acima de 80 anos, indígenas aldeados, trabalhadores da saúde e deficientes em instituições. Já em relação à população total do Estado, representa 3,76% do número de habitantes sul-mato-grossenses. No cenário nacional, o Estado ocupa o quarto lugar em total de imunizados.

Do grupo de idosos, 58,06% receberam a vacina. Já os idosos que vivem em instituições de longa permanência já atingiram acima da meta estabelecida pelo PNI (Plano Nacional de Imunização), alcançando 127,4%.

Para as pessoas do grupo de risco que receberam as duas doses, o sentimento é de liberdade, de alegria e de uma nova chance diante da pandemia. É o caso do senhor Aparecido Cândido de Souza, de 91 anos, que reside no Asilo São João Bosco, que ao tomar a segunda dose da vacina fez uma verdadeira festa. Na hora de receber a imunização, ele cantou uma música que compôs para os 80 colegas que moram, junto com ele, na instituição de longa permanência.

Escuta aqui o áudio com o recado da Delinha a todos os idosos.

“A gente caminha em paralelo com esse vírus sempre preocupado, com a vacina a gente sente uma alegria muito grande, de estar sendo imunizado, então eu compus uma musiquinha: “O povo está sorrindo à toa. A vacina chegou é para ficar”, alegre e emocionado, seu Aparecido ressalta que quer viver com liberdade.

A “Rainha do Rasqueado” e “Embaixadora Cultural de Mato Grosso do Sul”, a cantora Delinha, tomou a vacina no dia 10 deste mês. Com 84 anos, ela conta que não teve nenhuma reação. “Eu já tomei a vacina no dia 10, estou bem boa, não tenho reação nenhuma. Não precisa ter medo. Toda a turma da minha idade pode tomar. Vamos tomar, vamos cuidar, porque o negócio não é bonito. Vocês vão lá, de máscara, sem pegar na mão de ninguém, sem fazer aglomeração, tudo isso para nós terminarmos com essa doença”, aconselha Delinha!

A primeira idosa a ser imunizada foi a dona Maria Bezerra de Carvalho, de 83 anos, que também reside no Asilo São João Bosco. “É muito importante, principalmente para minha idade. Estou em plena atividade”.