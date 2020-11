Com quase 200 novos casos, maioria dos contaminados são os jovens, alerta Resende

Dos 88.111 casos confirmados, 81.862 estão sem sintomas e já estão recuperados, 4.556 estão em isolamento domiciliar, dos quais 225 estão internados - (Foto: Saul Schramm)

A segunda-feira (16) pós-votação teve 176 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul, segundo os dados divulgados hoje pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Com isso, o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 88.111 uma média móvel de 426 casos por dia. O secretário, Geraldo Resende, afirma que a maioria dos casos são jovens.

A taxa de contágio registrada é de 0,92. A cada 100 exames, 40 estão apresentando resultado positivo, ultrapassando 25% do recomendado pelas autoridades em saúde.

Dos 88.111 casos confirmados, 81.862 estão sem sintomas e já estão recuperados, 4.556 estão em isolamento domiciliar, dos quais 225 estão internados. Os municípios com maior número de novos casos são Campo Grande com 111, Corumbá com 14, Dourados com 11 e Amambai com quatro novos casos.

As dez cidades com o maior número de casos confirmados

Com novos três óbitos confirmados, totalizamos 1.693 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, desde o início da pandemia. Um aumento na média móvel, passando para 8,4 óbitos ao dia. Aral Moreira, Fátima do Sul e Paranaíba registraram um óbito cada.