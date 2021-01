População pode conferir em tempo real situação de ocupação de leitos no Estado

Leitos - (Foto: Rogério Santana/Agência Brasil)

Prezando pela transparência em relação às informações sobre o coronavírus, há seis meses o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), disponibiliza o Painel Mais Saúde, que reúne diversos dados relacionados à Covid-19, entre eles: a gestão leitos. Por esta ferramenta, a população pode acompanhar em tempo real, como está a situação dos leitos nas quatro macrorregiões de saúde divididas em Mato Grosso do Sul.

Intuitivo e dinâmico, o ‘Painel Gestão de Leitos’ mostra, no primeiro item, o panorama geral da situação dos leitos clínicos e de UTIs, inclusive dos leitos exclusivos à Covid-19. No segundo item, mostra a ocupação de leitos clínicos e de UTIs no geral. No terceiro item, o cidadão tem acesso a todo serviço de forma detalhada por meio dos microdados.

O Painel Mais Saúde reúne outras informações que garantem a transparência quanto a evolução da doença no Estado. Pelo sistema é possível colher dados referentes ao Programa Prosseguir, além de outros serviços que são disponibilizados, como: decretos e notas técnicas que foram criadas especialmente para atender os municípios e demais setores da sociedade para o enfrentamento à Covid-19.

Para o coordenador de Tecnologia da SES-MS, Marcos Espíndola de Freitas, estes recursos tecnológicos são fundamentais para a gestão pública na tomada de decisões, pois, a partir do conhecimento do comportamento e evolução da doença, é possível definir estratégias de ação para o efetivo combate ao coronavírus.

“Tais informações evidenciam em que momento estamos na pandemia, se controlado, estável ou crítico, o que exigiria medidas extremas. O Governo do Estado sempre prezou pela transparência e oportunidade das informações como direito de todos”, pontua o coordenador.

Assim, o Painel se transformou em uma ferramenta fundamental para que o Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde, parceiros e colaboradores, pudessem nortear as ações e condutas como testagem em massa a apoio aos municípios no enfrentamento à Covid-19. A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) que acompanha a política local de enfrentamento à Covid-19 contribuiu para a elaboração deste projeto junto à SES.

O Monitor de Apoio a Informações em Saúde (Painel Mais Saúde) possibilita aos cidadãos navegarem e acompanhar em tempo real as informações sobre a pandemia. Para tanto, basta acessar mais.saude.ms.gov.br , trata-se de um site totalmente interativo, onde é possível acompanhar a situação da doença e indicadores importantes, como taxa de isolamento, dados por município, sexo, faixa etária, local de ocorrência, comorbidades, entre outros.