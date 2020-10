Com novos testes positivos, casos de Covid-19 continuam crescendo em todo o MS

Boletim Covid-19 deste domingo (25) registra novamente número alto de novos casos em todo o Mato Grosso do Sul - (Foto: Secom MS)

Boletim Covid-19 deste domingo (25) registra novamente número alto de novos casos em todo o Mato Grosso do Sul. Nas últimas 24 horas mais 302 pessoas testaram positivo para a doença, taxa de 04% de contaminação.

A capital continua sendo o epicentro da Covid-19 com registro de 189 novos casos. Em seguida temos Corumbá com mais 38; Três Lagoas + 18; Dourados +11; Naviraí +7. O total de testes positivos subiu para 79.901.

De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde do Estado (SES), foram registrados sete óbitos. Em Campo Grande, três pacientes não resistiram à doença; as cidades de Caarapó e Ladário perderam um paciente cada. Total de óbitos em MS é de 1.553.

Estão internadas no Estado 315 pessoas, sendo 169 em leitos clínicos e 140 em UTI. A maioria em leitos públicos.