Com nova logística, Governo encerra barreiras sanitárias e foca nos municípios para conter avanços do Covid-19

Os automóveis foram os mais abordados, sendo 807.234 veículos de passeios. - ( Foto:Chico Ribeiro)

O Governo do Estado publicou, no diário oficial desta sexta-feira (11.9), um novo Decreto Nº 15.514 que mantém as ações de trabalho da Comissão de Controle Sanitário do Estado de Mato Grosso do Sul (CCS-MS) e revoga o Decreto nº 15.399, publicado em 23 de março, que instituía a instalação de pontos de fiscalização sanitária conhecidas popularmente como barreiras sanitárias, criadas nas divisas de MS com outros estados.

Para o presidente da Comissão de Controle Sanitário (CCS-MS), coronel do Corpo de Bombeiros Militar Hugo Djan, o Estado traçou outra estratégia para conter os avanços do Covid-19, agora com foco nos municípios. “A Comissão continua com as suas ações pontuais no combate à Covid-19. Vamos atuar em diversos municípios, no sentido de conter os avanços da doença, auxiliando quanto às questões de isolamento domiciliar, prevenção e fiscalização, além de conscientização da população”.

Djan ainda explica que blitzes educativas serão criadas pelos municípios e a Comissão também oferecerá treinamento e a disponibilidade do software para auxiliar os municípios nas instalações das barreiras sanitárias municipais.

Barreias sanitárias

Desde o início da pandemia, as barreiras sanitárias criadas pelo Governo do Estado nas divisas e no Aeroporto Internacional de Campo Grande, bem como as unidades auxiliadas em diversos municípios, atenderam 2.621.683 milhões de pessoas que foram abordadas em 1.118.931 milhão veículos.

Os automóveis foram os mais abordados, sendo 807.234 veículos de passeios. Logo depois, os caminhões com 255.468 mil abordagens. Motocicletas foram 39.130. Ônibus de viagem totalizou 8.045. Vans 7.680. Aeronaves 624. Bicicletas 566. E veículo de tração animal, 130.